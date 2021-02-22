Во вторник, 23 февраля, на территории Костанайской области синоптики обещают снег, днём в некоторых районах сильный снегопад, метель. Ветер северо-восточный, северный 15-20, местами 23-28, днём порывы до 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -20...-25, на юге -13 градусов, днём -15...-20, местами -7...-12, на юге до нуля.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник облачно, снег и метель. Ветер северо-восточный с переходом на северный скоростью 15-20 м/с. Ночью -22...-24, днём -17...-19 градусов.

В среду, 24 февраля, по области на большей части Костанайской области снег, днём местами снег и метель. Ветер северный с переходом на северо-восточный 15-20, местами 23-28, порывы до 30 м/с. Температура воздуха ночью и днём -15...-20, местами -23 градуса.

В Костанае в среду облачно, снег и метель. Ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Ночью -21...-23, днём -18...-20 градусов.

В четверг, 25 февраля, по области местами снег и метель. Ветер северный, северо-западный 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с. Температура воздуха ночью -25...-30, местами -33 градуса, днём -20...-25, местами -17 градусов.

В Костанае в четверг облачно с прояснениями, ночью и утром снег и метель. Ночью -21...-23, днём -18...-20 градусов.

- Костанайская область находится под влиянием очень влажного атлантического циклона, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Его влияние сохранится до середины четверга. С пятницы придёт Арктический антициклон и принесёт с собой морозную погоду.