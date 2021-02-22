В редакцию Tengrinews.kz обратилась жительница села Федоровка Костанайской области Екатерина Сомова. Женщина возмущена отношением врачей к ее годовалому сыну, больному коронавирусом.

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Екатерина 8 февраля с признаками простуды обратилась в районную больницу. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. Затем анализ взяли у всех членов семьи. Когда приехала медсестра делать забор, мама ей сообщила, что ее годовалый сын температурит три дня. Позже Екатерине Сомовой сообщили о том, что карантин продлевается, так как тест показал положительный результат у ее ребенка.

"Про ребенка вообще ничего не спросили, как он себя чувствует, что надо делать, какое надо лечение или лекарство надо пить. Ребенку год и три месяца, они даже не спросили, как он себя чувствует. Хотя бы позвонили, я в полном шоке. Такая эпидемия в мире, сколько людей умерло… У врачей такое халатное отношение, что даже не поинтересовались здоровьем сына", - возмущается Екатерина Сомова.

В районной больнице сообщили, что инфекционист не передал данные в детскую консультацию. После обращения корреспондента за комментарием к главному врачу к ребенку сразу же направили врача.

"С марта прошлого года у нас 16 детей заболело, никогда такого не было. Всех пригласил, медсестру наказал, инфекциониста тоже предупредил. Детей в обязательном порядке осматриваем, к детям до 3 лет должны ездить в первый день", - сообщил главный врач Федоровской центральной районной больницы Мылтыккали Сыргабаев.



Число заразившихся коронавирусом в Костанайской области идет на спад. По последним данным, на 20 февраля, было зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста составил 0,6 процента. Более 50 процентов заболевших приходится на областной центр, остальные – жители районов области и других городов.



С 15 февраля карантин в регионе значительно ослабили. Заработали простаивающие почти год кинотеатры и пункты общественного питания до 23.00, во все дни недели без ограничения.