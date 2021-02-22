21 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,5%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 41 житель г. Костанай, 7 - г. Лисаковск, 6 - г. Рудный, 3 – Алтынсаринского района, по 2 – г. Аркалык, г. Житикары, Карасуского и им. Майлина районов, по 1 – Амангельдинского и Камыстинского районов", - говорится в сообщении.

46 пациента обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 918 случаев COVID-19. Количество выздоровевших – 10 357.

Информацию о количестве умерших от КВИ в Казахстане не предоставляют с 31 января 2021 года.