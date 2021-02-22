"Казахстанский пограничный пункт с Кыргызстаном – это верх неэффективности и бардака", - такое заявление сделал инвестор и общественный деятель Маргулан Сейсембай, сообщает КазТАГ.

«Выехал из Бишкека в 18.05. На пограничном переходе был в 19.07. Кыргызскую границу прошел за минут 15. Казахстанский пограничный пункт - это верх неэффективности и бардака. Все сделано для того, чтобы унизить человека, заставлять ждать и показать, что он никто для этой страны. Стоят огромные очереди из фур. Казахстанские пограничники все 100% машин направляют на рентген, плюс досмотр. Половина пограничников спит. Один человек только сидит на рентгене. (...) До людей никому нет дела. Это просто отстой!» - написал Сейсембай в Facebook.

Предприниматель рассказал, что дорога заняла 7,5 часов, из которых три часа он проходил границу.

«Никто в этой стране не может догадаться разделить потоки фур и легковых автомобилей? Нельзя купить ещё пару рентген аппаратов? Нельзя упорядочить процедуры? Вместо стоимости одной колонны LRT в Астане можно было бы обустроить этот несчастный погранпереход, где проходят сотни тысяч людей в год», - пишет инвестор.

Также он отметил, что путь удлиняет плохая трасса.

«Граница - это пол беды. Вторая, это «убитая» дорога. Половина пути изрыто, колдобины. Расстояние между Бишкеком и Алматы всего 234 км, которое можно было бы проехать за два часа максимум. А я проехал 7,5 часов! Наши власти только на словах декларируют, что мы братские народы. Судя по погранпереходу и дороге, у нас отношения хуже, чем между Палестиной и Израилем», - резюмировал Сейсембай.

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