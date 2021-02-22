Житикаринские полицейские задержали 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, которые занимались сбытом наркотиков. Как сообщили сегодня, 22 февраля, в ДП Костанайской области, оперативная информация о сбытчиках поступила в отдел полиции.

В ходе обыска в квартире житикаринцев нашли наркотические вещества - 17 фольгированных свертков героина мужчина прятал в нижнем белье.

"По словам начальника отдела полиции Житикаринского района Болата Иманова, наркодилеры, которые в настоящее время находятся в местном изоляторе временного содержания, не только занимались продажей наркотических средств, но и сами их употребляли. Женщина к тому же беременна", - говорится в сообщении.

Районный суд санкционировал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно ст. 297 ч. 3 п.1 УК РК задержанным грозит лишение свободы на срок от 10-ти до 15 лет с конфискацией имущества. У задержанного мужчины уже была судимость за наркопреступление.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области