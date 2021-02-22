Дискуссию представители костанайского обкома Народной партии Казахстана (НПК) провели 19 февраля в формате онлайн. В ней приняли участие общественники и представитель «Отбасы Банка».

- В 2020 году в Казахстане было построено 15,3 млн кв. м жилья, - сообщил руководитель КОФ НПК Андрей КОВАЛЬ. - На развитие строительства был направлен 1 трлн тенге. Тем не менее, для многих жилье все еще остается недоступным, а жилье в иерархии потребностей занимает одно из самых важных мест. НПК предлагает исходить из принципов развития социального государства и раздать каждому казахстанцу по 20 соток земли для строительства жилья.

Второй секретарь обкома НПК Владимир СКУРИДИН отметил, что программа НПК по раздаче каждому 20 соток земли - это не пустые обещания, цель которых «собрать больше избирателей».

- Наш народ беднеет, но каждый должен иметь возможность приобрести жилье, - подчеркнул Скуридин. - Доминировать должен средний класс, как в развитых странах. А при нашем стремительном расслоении на бедных, богатых и сверхбогатых как люди могут получить квартиру? При реалистичном взгляде на нашу жизнь все мы понимаем, что в перспективе доходы у большинства казахстанцев не вырастут до уровня развитых стран. При наличии разных жилищных программ и строительства все большего количестве квадратных метров жилищные условия людей не улучшаются. Получается, что интенсивность строительства не решает социальных проблем, а растущий рынок жилья обогащает только застройщиков. В итоге мы сталкиваемся с некачественным строительством, расхищением бюджетных средств и тем, что никто ни за что не отвечает.

Предоставление земельного участка площадью 20 соток должно стать национальной программой, сказал Скуридин, потому что это «инвестиции в экономическую безопасность и стабильность страны».

Андрей Коваль добавил, что сейчас активно реализуются жилищные программы «7-20-25» и «5-10-20». Кроме того, приобретению жилья способствует возможность снять часть пенсионных накоплений при необходимом пороге достаточности.

- Изначально, когда намечался проект с использованием пенсионных накоплений на приобретение жилья, речь шла о том, что ей смогут воспользоваться около 70 000 казахстанцев, - пояснил представитель «Отбасы Банка» Рустем КАУКАНОВ. - На данный момент на рассмотрение подано около 60 000 заявок. Данные в разрезе регионов регулярно публикуются на нашем официальном сайте. В первую очередь проверяется платежеспособность вкладчиков, проверка клиента занимает около 10 рабочих дней, после чего предоставляется ответ.

Кауканов подробно рассказал об условиях госпрограмм и пояснил, что в некоторых случаях не обязательно копить несколько лет, достаточно иметь 50% от суммы на счету и можно приобретать жилье. Правда, тогда нельзя сразу претендовать на минимальный процент по кредиту в 3,5 годовых. Процент будет в пределах 7-8,5 с постепенным снижением.

- Меня возмущает, что при получении жилья по различным госпрограммам люди сталкиваются со сплошными изъянами в строительстве, - сказал гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ. - Когда люди высказывают претензии, ответ один: "Чего вы хотите, это же бюджетные стройки!" Как будто бюджетные стройки не должны гарантировать качества. На деле происходит следующее: все подряды по строительству выигрывают фирмы из Алматы, Нур-Султана, Шымкента, а костанайских строителей берут в субподряды. То есть, бюджетные деньги уходят в другие регионы, а когда начинаются проблемы, с этих товарищей нечего взять.

Участники дискуссии также обсудили проблемы с переходом жилого фонда из обслуживания ПКСК в ОСИ (объединение собственников имущества). Говорили, что представители ПКСК не передают в ОСИ финансовую документацию. В тех домах, где уже есть ОСИ, а их в Костанае пока только 27, на баланс переданы только помещения и оборудования. Передача финансовой части возможна после аудита акимата, но местная влпасть его пока не проводит. Второй момент - отсутствие технических паспортов на дома, в которых указано, какая территория относится к акимату, а какая к ОСИ.

Выводы по всем обсужденным проблемам направят в центральный комитет НПК.