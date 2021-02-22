Видео тоя в Караганде распространяется в социальных сетях. Судя по нему, юбилей для мамы в одном из престижных ресторанов города проводил судья Карагандинского областного суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

"Все испортили нежданные гости - мобильная группа. С членами мобильной группы судья Карагандинского областного суда Естай Исабеков разговаривает на "ты", у полицейского требует снять маску для опознания, а также утверждает, что в заведении отдыхают и прокуроры", - пишет издание.

По данным портала, инцидент произошел около месяца назад.

"Удивительно, но за все это время таким успехом в борьбе с нарушителями мобильные группы с общественностью не поделились. Нет никаких протоколов об административном нарушении и в базе данных Специализированного межрайонного суда Караганды", - сообщает издание.