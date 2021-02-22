Вторую смену в школах Костанайской области отправили на дистанционку
22 февраля 2021, 09:46 | Общество
Об этом только что сообщил отдел образования акимата областного центра. По их данным, температура на улице -31 градус, поэтому дежурные группы в школах Костаная отменили. Занятия пройдут в онлайн-формате.
Фото Ксении РЕБИК
- В связи с низкой температурой -31 градус, с целью недопущения обморожения учащихся школ г.К останай, 22 февраля 2021 г. учащиеся с 0-11 классы 2 смены переводятся на дистанционный формат обучения, - сообщили в отделе образования.
Тоже касается и школьников Рудного. Как сообщили в местном отделе образования, учащиеся с 0 по 11 классы второй смены переводятся на дистанционное обучение.
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