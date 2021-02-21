Занятия у учащихся 1 смены в областном центре пройдут в дистанционном формате. Как сообщили в отделе образования Костаная, такое решение принято в связи с ожидающимся на утро морозом.

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- В связи с понижением температуры до - 33 градусов, с целью недопущения обморожения учащихся школ г.Костанай, 22 февраля 2021 г. учащиеся с 0-11 классы 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения, - сообщили в отделе.