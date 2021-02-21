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Сайт eGov.kz недоступен из-за технических работ

21 февраля 2021, 11:56 |  Государство

Электронный сайт правительства для граждан eGov.kz недоступен в Казахстане. На ресурсе проводят технические работы, передает Tengrinews.kz.

"Извините, проводятся плановые технические работы. В настоящее время мы улучшаем работу портала по вашим замечаниям и предложениям", - говорится на сайте. 