Стало известно имя новичка костанайского "Тобола" в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Душан Йованчич. Фото: ФК "Ризеспор"

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб ведет переговоры с представителем турецкой Суперлиги по поводу трансфера опытного опорного полузащитника. "Тобол" рассматривал его в качестве замены уехавшего во Францию грузина Джабы Канкавы.

В итоге этим футболистом оказался сербский полузащитник Душан Йованчич. Турецкий "Ризеспор" официально объявил о переходе игрока в "Тобол". 30-летний игрок будет выступать за костанайцев до конца сезона.

В этом сезоне Йованович провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за сербские "Сумадию", "Земун", "Борац", "Войводину" и "Црвену Звезду".

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,1 миллиона евро.