Казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий завоевал пояс WBA International, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жан Кособуцкий. Фото: Shamo Boxing Promotions©

Вакантный титул стоял на кону его боя, который состоялся в рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия). Соперником Кособуцкого был нигериец Онориоде Евариеме.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В третьем раунде Кособуцкий отправил соперника в нокдаун, а в четвертом нокаутировал.

Kazakh Heavyweight Zhan Kossobutskiy (15-0, 14 KO's) scores a knockdown in the 3rd & then destroys Nigerian Onoriode Ehwarieme (18-2) in the 4th for a KO-4 victory to claim the vacant WBA International heavyweight title in Hamburg, Germany pic.twitter.com/0uOaKcHcms — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) February 20, 2021

Эта победа для казахстанского супертяжа, идущего без поражений, стала 15-й в профи и 14-й досрочной. Евариеме же проиграл во второй раз в карьере.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 38-летний Павел Соур (13-3, 8 КО) из Чехии, но тот заразился коронавирусом и отказался от поединка.

Титул от WBA - второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он нокаутом завоевал пояс IBO Inter-Continental.

Жан Косубуцкий отметил, что настраивался победить нигерийца Онориоде Евариеме досрочно.

"Я настраивался на длительный бой. И стремился к нокауту всегда. Это произошло, я рад", - сказал боксер в ринге после победы.

"Ну, в общем, я готов выйти с любым, кто изъявит желание из топов", - добавил он.