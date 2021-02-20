В 2021 году в Казахстане планируют разработать правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Планируется разработка правил написания имен граждан Казахстана латиницей. Также планируется разработка стандартизации названий географических объектов и их составных частей на территории страны на основе латинской графики", - сообщил Дауешов на расширенном заседании ведомства.

По словам вице-министра, по совершенствованию алфавита проведена целенаправленная работа. В частности, состоялись заседания рабочих групп по орфографическому, методическому, терминологическому и техническому сопровождению.

"На территории страны организована работа по открытому обсуждению, апробации проекта алфавита. Подробно обсуждались правила правописания нового алфавита, вопросы соответствия технологии конвертера, клавиатуры и символов. В результате 28 января текущего года в соответствии с протокольным решением заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику под председательством премьер-министра РК одобрены проекты усовершенствованного алфавита казахского языка, правил орфографии, порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре", - добавил он.

Планируется внести изменения в Государственную программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы.