В Казахстане в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса не осталось ни одного региона
До 20 февраля в "красной" зоне оставалась только Павлодарская область, передает Informburo.kz.
В Казахстане в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса не осталось ни одного региона. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
До 20 февраля в "красной" зоне оставалась только Павлодарская область. Регион перешёл в "жёлтую" зону.
В "жёлтой" зоне сейчас находятся – Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зелёную" зону по темпам распространения Covid-19 входят все остальные регионы.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "зелёной" зоне. От того, в какой зоне находится регион, зависит усиление или послабление карантинных ограничений.
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