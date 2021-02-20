Министерство культуры РК предлагает праздновать Наурыз 10 дней: с 14 по 23 марта включительно. Проект постановления по утверждению концепции празднования опубликован на сайте открытых НПА. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Эти 10 дней посвятят укреплению мира и дружбы на казахстанской земле.

Да. Нужно наполнить народный праздник высоким идеологическим содержанием.

Да. А если эти 10 дней сделают выходными, то будет вообще замечательно.

Нет. Для празднования Наурыза и укрепления дружбы достаточно и трех дней.

