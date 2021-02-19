В городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошел пожар, погибли пятеро детей, передает Tengrinews.kz.

В 15.15 во втором микрорайоне Жанатаса в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже на площади 16 квадратных метров.

"В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения, которые остались без присмотра взрослых. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин.

В результате пожара все несовершеннолетние дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались", - сообщили в акимате Жамбылской области.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком, который выехал на место происшествия. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

Пострадавшей семье пообещали оказать помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и в организации похорон.

"В Жанатас выехали начальник и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, передвижная пожарно-техническая лаборатория, оперативная группа и психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Кроме того, на место выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник Департамента полиции Жанат Сулейменов", - добавили в акимате.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

На месте происшествия работали шесть сотрудников службы пожаротушения и одна единица техники. Пожар полностью ликвидирован.

В феврале 2019 года в жилом массиве Коктал-1 в Нур-Султане пожар унес жизни пятерых детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Тогда на территории частного дома загорелась времянка.