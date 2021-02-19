Председатель "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова назвала сроки, когда заработает платформа по передаче части пенсионных накоплений на лечение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Портал заработает с 25 февраля. Три рабочих дня нам нужны на изменение некоторых последних новшеств, некоторые виды заболеваний, которые включены были изначально, на последнем моменте были исключены. Сейчас мы отрабатываем полностью весь механизм, он будет состоять из нескольких этапов", - пояснила Ибрагимова на брифинге СЦК.

По ее словам, в течение двух дней заявитель будет ждать отправки своего заявления с портала "Отбасы банка" на сайт самого ЕНПФ. Обычно это занимает один рабочий день. Затем в течение пяти рабочих дней ЕНПФ должен зачислить деньги на специальный текущий счет.

"По состоянию на 18 февраля в "Отбасы банке" открыт 159 281 специальный текущий счет. Из них 96 281 заявитель оформил заявки на жилищные цели. Мы предполагаем, что примерно 60 тысяч человек, это те люди, которые уже заранее открыли специальные текущие счета в мобильном приложении и ждали только издания правил. После того как они увидят на спецсчете доступную сумму, они смогут обращаться к профильному специалисту", - пояснила Ибрагимова.

При этом она предположила, что большинство людей, ожидающих эту программу, уже имеют определенные диагнозы и историю болезни.

"Уже более 30 тысяч наших заявителей прошли полный путь от заявки до получения денег на жилищные цели, и они уже знают все особенности портала, знают, как этим пользоваться. Все расчеты будут проводиться безналичным путем. Сам клиент не будет иметь доступа фактически к этим деньгам и не будет иметь возможности снять их. После того как деньги перечислены и лечение произошло, заявка будет считаться закрытой", - добавила она.

Зарубежные медицинские организации планируют подключить в начале марта.

"Здесь есть вопрос конвертации, так как все деньги из ЕНПФ заявителю будут поступать обязательно в казахстанских тенге, нам необходимо будет дату конвертации выбрать после наличия договора с зарубежной медорганизацией. Это будет сделано до того, как договор будет заключен. В случае отказа приема заявителя в зарубежной медорганизации либо срыва сроков лечения из-за билетов, каких-то карантинных мер, которые в разных государствах усиливаются, чтобы избежать потерь наших клиентов на валютной разнице, мы будем делать конвертацию непосредственно после заключения договора", - объяснила Ибрагимова.

Также она рассказала, в каких случаях казахстанцы смогут потратить часть своих пенсионных накоплений на лечение родных.

"Уступка близким родственникам разрешена согласно правилам. Фактически это тот же перечень близких родственников, которые в правилах о жилье: родители, дети, усыновители, удочерители, усыновленные, удочеренные, полнородные и неполнородные сестры и братья, дедушки, бабушки и внуки", - рассказала Ибрагимова на брифинге СЦК.

При этом переуступка сбережений возможна между братьями и сестрами, а также между родителями и детьми, имеющими разные фамилии.

Но переуступка разрешена только линейно.

"То есть вы передаете своей маме, либо мама вам, либо брат вам передает. Вы можете быть получателем от нескольких человек, вам может передать сын, сестра, отец и так далее. Но двухступенчатые переуступки запрещены", - отметила Ибрагимова.

То есть, если сын потратил пенсионные сбережения на лечение матери, она не сможет потом потратить свои пенсионные сбережения на лечение кого-то еще.

"Есть в правилах понятия "заявитель" и "получатель". В связи с этим сейчас возникнут вопросы, мы будем уточнять совместно с Минздравом по поводу использования пенсионных накоплений на лечение детей. Ребенок не является правоспособным и не может заключать договор на лечение, и, таким образом, сейчас возникнет дискуссия, в рамках которой люди будут просить разрешить родителям оплачивать лечение детей. Мы будем уточнять это у Минздрава и принимать решение. Вообще, как показал опыт, очень много различных жизненных ситуаций выходит при реализации этого проекта", - добавила она.

С полным перечнем заболеваний, на лечение которых можно будет потратить пенсионные накопления, можно ознакомиться здесь.