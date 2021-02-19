Несчастный случай произошел сегодня, 19 февраля, около 17.00 возле поликлиники №3 на пр. Кобланды Батыра. Фото и видео в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта Очевидец.

По его словам, ДТП произошло на пешеходном переходе. Отметим, что он в этом месте регулируемый, оборудован светофором с кнопкой.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, мужчина остался жив.

- 37-летний водитель Камаза ехал со стороны улицы Курганской в центр города. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 48-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе. - Пострадавшего госпитализировали больницу. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия решения.