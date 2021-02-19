В субботу, 20 февраля, на территории Костанайской области ожидается ночью небольшой снег, днём снег, местами низовая метель и туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27, на северо-востоке до -32 градусов, днём -13...-18, на юге -10 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу прогнозируют ночью и днём снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -24...-26, днём -15...-17 градусов.

В воскресенье и понедельник, 21 и 22 февраля, по прогнозам синоптиков в Костанайской области местами снег, туман и низовая метель. Ветер западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днём в воскресенье и понедельник -17...-22, местами -14 градусов. Ночью 21 февраля -17...-22, местами -25 градусов, ночью 22 февраля -25...-30, местами -22 градуса.

- В воскресенье в Костанае переменная облачность, снег, ветер западный 9-14 м/с. Ночью -20...-22, днём -14...-16 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В понедельник в Костанае пременная облачность, без существенных осадков. Ночью -28...-30, днём -20...-22 градуса.