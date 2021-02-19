В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Наряду с этим необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы расширяются. Но вместе с тем стоит задача по тому, чтобы полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги", - сказал Алихан Смаилов на коллегии Министерства финансов.

Он отметил, что налогообложение должно проводиться с учетом тех освобождений, которые предоставлены в настоящее время для предпринимателей.

Вопрос банковских денежных переводов широко обсуждался в Казахстане в 2019 году. Тогда планировалось проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

Позже Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снять вопрос введения налогов на безналичные переводы с повестки.