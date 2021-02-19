Атлантический циклон, который обрушился на Костанайскую область 18 февраля, был отголоском мощного циклона, который недавно бушевал в Москве и Минске. В наш регион он за сутки принес почти месячную норму осадков.

Фото Константина РАШЕВСКОГО

- За вчерашние сутки в области выпало 12 мм снега, - сообщила «НГ» синоптик костанайского филиала РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Месячная норма осадков для февраля - 14 мм. Хотя в целом подобный буран - это норма для февраля, это не прошлогодний апрельский коллапс. Примерно такой же по мощности циклон мы ждем уже в середине следующей недели, ориентировочно в среду, 24 февраля.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

По словам Светланы Кан, это будет уже другой, Арктический циклон, который придет с Карского моря. Он также принесет усиление ветра, метель и, возможно, еще большее похолодание.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Сегодня ночью в Костанайской области ждут понижение температуры до -30 градусов и ниже, днем - около 15-20. Арктический циклон, возможно, принесет не только сильный буран, но спровоцирует еще более низкие температуры.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в "Казгидромете" обещали предоставить, как обычно, после 15.00.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ