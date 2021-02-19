Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова рассказала о мнениях зоозащитников по поводу идеи о введении налога на животных в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Журналисты поинтересовались у общественницы о том, почему в рассматриваемом в Парламенте законопроекте "Об ответственном обращении с животными" нет значительного увеличения штрафов и налогов.

"Зоозащитники отвечают, что без налогов сами штрафы будут полумерами, которые не повлияют на дальнейшее поведение нарушителей, и отмечают, что налоги - это важный фактор", - отметил журналист.

Лилия Сарсенова выразила мнение, что налогообложение владельцев домашних животных на первоначальном этапе не решит проблем.

"Я скажу позицию зоозащитников. Даже среди них эта позиция спорная, потому что есть те, кто выступает за налогообложение владельцев домашних животных, а есть те, кто против. Я, например, против. Я за очень высокие штрафы за выброс животного, которые есть в цивилизованных странах, таких как Италия, Германия. В Италии они достигают 5 тысяч евро. Они рассматривают выброс животного как перекладывание ответственности на государство. Бросив одну собаку, которая потом размножается на улице, а государство выделяет бюджет на отлов, содержание. Все страны к этому подходят с этой точки зрения. Это действительно высокий штраф", - сказала общественница на брифинге СЦК.

По мнению общественницы, налогообложение также создаст неудобства для волонтеров и приютов.

"Почему я против? Считаю, сами приюты и волонтеры будут облагаться налогами. И волонтеров обложат налогами. Даже тех, кто временно выхаживает животных. Главное, чтобы такого не было. А так я с удовольствием уплачу налоги, если это решит проблему. Нужно создать систему, базу, а потом уже говорить о налогах", - добавила она.