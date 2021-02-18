Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. На данный момент закрыто 26 автомобильных дорог республиканского и областного значения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

20 дорог областного значения:

1. Аулиеколь – Москалевка – Максут – Смайловка( 0 – 106 км.)

2. Аулиеколь – Диевка – Косагал – Акжол (0 – 130 км)

3. Аулиеколь – Жолдама (0 – 257 км)

4. Караменды – Раздольное – Аралколь (0 – 163 км)

5. Аркалык – Торгай (0 – 287,9 км)

6. Торгай- Шили – Аралколь (0 – 182,6 км)

7. Житикара – Ливановка (0 – 79 км)

8. Адаевка – Уркаш – Аралколь (0 – 110 км)

9. Карасу – Койбагор – Севастопольский (0 – 124 км)

10 .Карасу – Б.Чураковка (0 – 114км)

11. Рудный – Качар – Федоровка (0 – 82 км)

12.Тобол – Айет- Красносельское – Набережное (0 – 45 км)

13.Айет – Варваринка (0 – 40 км)

14.Лисаковск – Камысты – Кайындыколь – Краснооктябрьский (0 – 87 км)

15. Костанай – Введенка (от с. Джамбул до 97 км)

16. Подъезд к с.Загаренка (0-17 км)

17. Узунколь- Сарыколь (0 – 79км)

18. Сарыколь – Большие Дубравы (0- 56к м)

19. Тобыл – Садчиковка – Сергеевка (0 – 46 км)

20. Подъезд к с. Архиповка (0 – 12 км)

6 дорог республиканского значения:

1.А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» (231 – 503 км от гр. Актюбинской области до г.Рудный);

2. Р-36 «Костанай- Аулиеколь – Сурган» (7 – 232 км. от г. Костанай до гр.Акмолинской области»);

3.А-16 «Жезказган – Петропавловск» (252 – 377 км. от гр.Карагандинской области через г.Аркалык до гр.Акмолинской области)»;

4. А-23 «Денисовка – Житикара- Мюктиколь- гр. Российской Федерации» (0 – 161км от п.Денисовка до гр.РФ);

5. «Мамлютка – Костанай- Красная Пресня - Звериноголовское»;

6. «Мамлютка – Костанай – Пресногорьковка - Белоглинка»

Кроме того, в ДЧС сообщили, что выставлено 16 постов ограничения движения (Камыстинский район-1, Жангельдинский район - 1, Аулиекольский район - 1, г.Аркалык - 2, Наурзумский район – 1, Житикаринский район – 2, Денисовский район -1, г.Рудный – 2, Федоровский район -1, Амангельдинский район – 1, район Б.Майлина – 1, Карасуский район - 2).

- Задействовано 27 единиц техники и 44 сотрудника ДЧС и МПС, - сообщили в пресс-службе. - Подготовлено 27 пунктов обогрева, готовых к размещению населения. Дополнительно приведена в готовность группировка сил и средств ДЧС Костанайской области в количестве 16 ед. техники повышенной проходимости и 39 человек личного состава. В целях безопасности ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам не выезжать за пределы населенных пунктов, следить за погодными условиями, соблюдать рекомендации спасателей.

В случае необходимой экстренной помощи рекомендуется звонить по телефонам 112 или 101.

Для оперативного реагирования и недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями, в кризисном центре департамента создан оперативный штаб.