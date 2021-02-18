Где можно узнать о закрытии и открытии трасс в Костанайской области и Казахстане?
18 февраля 2021, 15:24 | ЖКХ
Оперативную информацию о ситуации на автомобильных дорогах республики публикуют на сайте АО "НК"Қазавтожол". В разделе "Ситуация" размещена интерактивная карта всей страны, на которой указаны закрытые трассы.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Кроме того, можно позвонить в контакт-центр по номеру +77059271403 и короткому номеру 1403.
Отметим, в Костанайской области с 11.00 четверга, 18 февраля, в связи с бураном перекрыли 4 трассы республиканского значения и 9 областного.
В 15.00 сообщили, что к этим трассам добавили еще две:
1. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 (от границы СКО. до г. Тобыл);
2. М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы 419-540 км от (п. Карабалык до г. Костанай).
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