Почему в Житикаре учащихся не перевели на дистанционку утром, пояснили в управлении образования
Жалобу на то, что в Житикаре с утра метель, а школьники даже младших классов вынуждены были пойти на занятия, прислали в редакцию "НГ".
- В Житикаре сегодня ужасная погода, метель и сильный ветер. 18 градусов, но ветер обжигающий и видимость нулевая. Почему детям первой смены не отменяют занятия в школе? Как по такой погоде добираться в школу и обратно? Как маленькие дети должны идти в школу? - написала Виктория ЛИФАНОВА.
Свое сообщение она сопроводила видео.
Ответить на вопрос читательницы "НГ" попросила управление образования Костанайской области.
- Решение по переводу занятий в дистанционный формат принимается по данным метеостанции, - пояснили в управлении. - 18 февраля занятия первой смены не были переведены в дистанционный формат в связи с тем, что в 06.00, по данным метеостанции г. Житикара, температура воздуха составляла -18º С, скорость ветра до 12 м/с, низовая метель. В 6.45 температура составляла -17,6ºС, ветер до 12 м/с. Буран усилился к 08.00, когда большая часть учащихся уже была на занятиях в школах.
В управлении также добавили, что исходя из официальных данным метеостанции, для учащихся второй смены с 1-7 классов школ Житикары занятия переведены в дистанционный формат. Ветер к этому времени усилился до 15,2 м/с (штормовой), температура воздуха составила 16ºС, видимость – 1 км.
Кроме того, журналистам предоставили Приложение к приказу управления образования по рекомендуемым показателям погодных условий для перевода занятий в дистанционный формат.
|Классы
|Условия
|0-4
|минус 25 градусов С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с
|0-9
|минус 27 градусов С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с
|0-11; 1-2 курсы в учебных заведениях технического и профессионального образования
|минус 30 градусов С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с
|0-11; 1-2 курсы в учебных заведениях технического и профессионального образования
|Сильный гололед при температуре воздуха до минус 10 градусов С
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