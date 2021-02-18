Жалобу на то, что в Житикаре с утра метель, а школьники даже младших классов вынуждены были пойти на занятия, прислали в редакцию "НГ".

- В Житикаре сегодня ужасная погода, метель и сильный ветер. 18 градусов, но ветер обжигающий и видимость нулевая. Почему детям первой смены не отменяют занятия в школе? Как по такой погоде добираться в школу и обратно? Как маленькие дети должны идти в школу? - написала Виктория ЛИФАНОВА.

Свое сообщение она сопроводила видео.

Ответить на вопрос читательницы "НГ" попросила управление образования Костанайской области.

- Решение по переводу занятий в дистанционный формат принимается по данным метеостанции, - пояснили в управлении. - 18 февраля занятия первой смены не были переведены в дистанционный формат в связи с тем, что в 06.00, по данным метеостанции г. Житикара, температура воздуха составляла -18º С, скорость ветра до 12 м/с, низовая метель. В 6.45 температура составляла -17,6ºС, ветер до 12 м/с. Буран усилился к 08.00, когда большая часть учащихся уже была на занятиях в школах.

В управлении также добавили, что исходя из официальных данным метеостанции, для учащихся второй смены с 1-7 классов школ Житикары занятия переведены в дистанционный формат. Ветер к этому времени усилился до 15,2 м/с (штормовой), температура воздуха составила 16ºС, видимость – 1 км.

Кроме того, журналистам предоставили Приложение к приказу управления образования по рекомендуемым показателям погодных условий для перевода занятий в дистанционный формат.