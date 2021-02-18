Приостановить экзамены пришлось из-за погодных условий, сложившихся сегодня, 18 февраля, в областном центре. Как пояснили в спецЦОНе, на автодроме образуются сильные снежные переметы. Снегоуборочная техника просто не успевает их ликвидировать.

Из-за переметов экзаменуемые не справляются с поставленными на маршруте заданиями. А датчики, которые установлены на машинах автодрома, фиксируют нарушения, поэтому практический экзамен водители сдать не могут.

- В связи с этим было принято решение приостановить прием практических экзаменов на автодроме спецЦОНа Костанайской области. Тем, кто забронировал очередь на сегодня, мы рекомендуем перебронировать ее на другие дни. Но при этом подчеркну: если погода нормализуется, то мы возобновим прием практических экзаменов, - сообщил заместитель руководителя спецЦОНа Костанайской области Аян СУЛЕЙМЕНОВ.

Перебронировать и забронировать очередь можно на портале электронного правительства egov.kz, Telegram-бот EgovBotKz2.0, в мобильном приложении eGovmobile и по единому номеру контакт-центра 1414.