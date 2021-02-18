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Электроэнергию отключат в ближайшие дни в нескольких районах Костаная

18 февраля 2021, 11:29 |  ЖКХ

Об этом сообщается на сайте ЭПК-forfait. Сегодня и завтра, 18 и 19 февраля, электроэнергию отключат в трех районах Костаная. Необходимость отключения связана с техническим обслуживанием подстанций.

Иллюстративное фото pixabay.com

ТП – 112 (техническое обслуживание подстанции)

18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Пролетарская 2-26,
  • ул. Сьянова 107-169, 169/1-169/6, 161/1-161/8,
  • ул. Каирбекова 110-176,
  • ул. Шевченко 2-30, 24/1-24/7,
  • ул. Набережная 66-127,103/3-105/4,
  • ул. Амангельды 80-112, 19/1-21/10, 18/2-20/9, 16/24,
  • ул. Победы 11-30.

КТП – 99 Б (техническое обслуживание подстанции)

18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Белинского 7-31,
  • ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4
  • пр. Солнечный 1-25, 5
  • пр. Солнечный 2-28, 6
  • пр. Солнечный 7-27, 7
  • пр. Солнечный 1-28.

КТП –712 (техническое обслуживание подстанции)

19 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Школьная 1-32,
  • ул. Северная 1-17,
  • ул. Абая 2-7,
  • ул. Энергетиков 11-32.