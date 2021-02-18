Электроэнергию отключат в ближайшие дни в нескольких районах Костаная
18 февраля 2021, 11:29 | ЖКХ
Об этом сообщается на сайте ЭПК-forfait. Сегодня и завтра, 18 и 19 февраля, электроэнергию отключат в трех районах Костаная. Необходимость отключения связана с техническим обслуживанием подстанций.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП – 112 (техническое обслуживание подстанции)
18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Пролетарская 2-26,
- ул. Сьянова 107-169, 169/1-169/6, 161/1-161/8,
- ул. Каирбекова 110-176,
- ул. Шевченко 2-30, 24/1-24/7,
- ул. Набережная 66-127,103/3-105/4,
- ул. Амангельды 80-112, 19/1-21/10, 18/2-20/9, 16/24,
- ул. Победы 11-30.
КТП – 99 Б (техническое обслуживание подстанции)
18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Белинского 7-31,
- ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4
- пр. Солнечный 1-25, 5
- пр. Солнечный 2-28, 6
- пр. Солнечный 7-27, 7
- пр. Солнечный 1-28.
КТП –712 (техническое обслуживание подстанции)
19 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Школьная 1-32,
- ул. Северная 1-17,
- ул. Абая 2-7,
- ул. Энергетиков 11-32.
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