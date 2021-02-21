Помнится, как только Нурсултан Абишевич Назарбаев с кресла первого секретаря Коммунистической партии Казахстана пересел в кресло первого президента Казахстана, то первое, что он сделал, так это резко повернул от плановой социалистической экономики к рыночной.

Вот анекдот в тему: «На повестке дня колхозного собрания два вопроса: 1) Строительство сарая. 2) Строительство рыночной экономики. Ввиду отсутствия досок сразу переходим ко второму». Нам тут же начали внушать, что теперь богатым может стать каждый, нужны лишь ум и предприимчивость. Об уме «новых русских» и «новых казахов» сразу появилась серия анекдотов. О предприимчивости отдельный разговор. Если каждый откроет свое дело, то кто будет работать? Кто будет выращивать и выпекать хлеб, варить металл и т. д. Это как если бы во времена СССР объявили, что все, кто хочет хорошо жить, должны пойти работать в райком партии.

Приближенные к власти сразу поняли, что наступают новые времена, и главное, не пронести мимо рта свой кус. В результате приватизации растащили страну. Что касается простого человека, то «невидимая рука» казахстанского рынка резко ударила его в челюсть и полезла в его карман за кошельком.

Но жизнь не шахматы, одного мата оказалось мало! И предприимчивые люди, организовав свой бизнес, начали требовать от государства помощь. И государство постоянно ее оказывает за счет бюджета, то есть за счет наших налогов. Королева Англии Елизавета I (XVI век) задала вопрос своему любимцу, постоянно выпрашивающему деньги, привилегии и должности: «Когда же вам, сэр Уолтер, надоест попрошайничать?» - «Тогда, когда Ваше Величество перестанет мне подавать», - последовал ответ. Может, пора и нашему государству перестать подавать бизнесу?

У японцев есть пословица: «Рыбы проглатывают креветок, а киты проглатывают рыб». При нормальном рынке выживает сильнейший. У нас по-другому. «Темпы строительства в РК бьют рекорды. В 2020 году было сдано 15 млн кв. м жилья… Но, к сожалению, цены на жилье растут, а люди жалуются на качество», - заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов. Несколько последних лет аграрии страны, в том числе и нашей области, с гордостью говорили о диверсификации посевных площадей. Назывались цифры о сокращении пшеничного клина в пользу масличных культур. И вот взлетели цены на подсолнечное масло. Наш Минсельхоз не придумал ничего умнее и заявил, что цены выросли в связи с сокращением посевных площадей масличных культур. Где логика? Вот такой наш бизнес, которому еще надо и помогать.

А кто мне объяснит, почему в нашей стране от технического прогресса кому-то хорошо, а кому-то худо? Я имею в виду переход на электронную систему оплаты в костанайских автобусах. Почему инвалид, который не может говорить, должен платить 150 тенге? У него нет сотового телефона, значит, он не имеет возможности пополнять транспортную карту и вынужден платить наличкой. И вообще, где такой закон, обязывающий иметь сотовый телефон? И почему именно чиновники акимата так озаботились внедрением этой системы? А не попахивает ли тут «рудненским колесом обозрения»? Руководство ТОО «Костанайавтотранс» заявило о неготовности внедрять электронную систему. А именно они должны быть в этом заинтересованы, если, как говорят чиновники, водители присваивают выручку? И что это за валидаторы, если карты не всегда срабатывают, некорректно снимают сумму и т. д.?

В Рудном колесо оказалось китайским, но не по китайской цене. Рынок, господа!