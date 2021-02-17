Отчётная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением прошла сегодня, 17 февраля, в режиме онлайн. Главе региона задали 24 вопроса, из них 6 - посредством месенджера Zoom. Доклад и ответы на вопросы заняли 1 час и 30 минут.

Фото предоставлено Бердиболатом КОРКЕМБАЕВЫМ

По словам Мухамбетова, этот год, несмотря на пандемию, завершился с ростом показателей социально-экономического развития: промышленное производство выросло на 7,4% (1,5 трлн тенге), сельское хозяйство на 20,8% (572,1 млрд тенге), инвестиции на 11% (329,5 млрд тенге), строительные работы на 28,4% (150,7 млрд тенге), ввода жилья на 13,1% (379,4 тыс. кв. м).

- Хочу доложить о ситуации с пандемией на текущий момент, - начал доклад аким области. - В стационарах по области находятся 333 человека. Загруженность составляет около 30%, в том числе реанимационные койки заняты на 19%. Для противодействия инфекции развёрнуты 1 111 коек, при необходимости мы увеличим их до 3 000. При поликлиниках функционируют 160 мобильных бригад, которые обследуют пациентов на дому. У нас есть также 6 лабораторий для проведения ПЦР-исследований. Медицинские организации оснащены компьютерными томографами. цифровыми рентгенами, аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, реанимобилями, а также кислородом. Имеется 2-месячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты - как в медорганизациях, так и в общественной сети. В целях профилактики роста заболеваемости действует 91 мониторинговая группа, проверками которых охвачен 9 081 объект.

Традиционно главу региона спрашивали о проблемах местного характера. Большинство вопросов - из районов. Чаще всего Архимед Мухамбетов пользовался помощью подчинённых, которые давали комментарии через видеоконференцсвязь. На все вопросы у чиновников были готовы подробные ответы с чёткими цифрами.

Большинство вопросов зачитала модератор встречи.

Жительница с. Щербаково Алтынсаринского района Ольга Климонтова сообщила акиму области, что живёт в этом селе с самого рождения, окончила местную школу, в которой сейчас учатся двое ее детей. Вопрос - когда в Щербаковской СШ сделают капитальный ремонт и заменят старую мебель?

- Если не ошибаюсь, это школа имени Мариям Хакимжановой, - уточнил Мухамбетов.

После чего подробный ответ давала уже руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА:

- В 2021 году выделены средства в объёме 8,5 млн тенге на разработу проектно-сметной документации. Сейчас объявлена госзакупка, идёт конкурс. На следующий год планируется капитальный ремонт в рамках программы «Ауыл ел бесиги».

- Зауре Ануарбековна, школа сколько лет не ремонтировалась? - уточнил аким.

- С момента постройки - это уже около 40 лет, - ответила Байменова.

- Тогда я прошу вас разработать дорожную карту: когда завершим мы разработку ПСД, потом проведём экспертизу, потом когда мы сможем начать монтажные работы. Эту информацию нужно будет довести до Ольги Николаевны, - дал поручение Мухамбетов.

Были и вопросы, на которые аким области отвечал сам. Методист по спорту Ахметкали Жунусов из Карабалыка сообщил, что в райцентре живут больше 2 500 молодых людей, но спортзалы не удовлетворяют полностью их потребности. Обещали построить новый ФОК, известно о разработке ПСД для этого объекта. Жунусов только просил уточнить, когда начнутся строительные работы.

- Этот вопрос мне знаком, - ответил Мухамбетов. - Сейчас мы работаем с Министерством труда и социальной защиты населения РК по утверждению проектов на 2021 год в рамках программы "Дорожная карта занятости". Этот проект у нас в списке. Если не ошибаюсь, где-то больше 600 млн тенге потребуется на строительство ФОКа. В этом году постараемся защитить этот проект и начать строительство. Завершить строительство рассчитываем до конца текущего года.

Жительница Костаная Зайра КАСКАТАЕВА задала вопрос через мессенджер Zoom:

- Мои дети проживают в микрорайоне Аэропорт, а работают в районе Костанай-2. Чтобы добраться до работы, им приходится ехать в объезд либо через центр города, либо через трассу в сторону Федоровского района. Это занимает немало времени. Будут ли строить дорогу, которая соединит микрорайон Аэропорт и район Костанай-2?

- Из года в год эта проблема становится острее, потому что это вопрос социального характера, - ответил по просьбе главы региона аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. - Мы имеем технико-экономическое обоснование по данному проекту, но предвалительная сумма, необходимая для такого проекта, 4,6 млрд тенге. Для городского бюджета эта сумма неподъёмная.

Аким областного центра обратился к акиму области:

- Поэтому мне бы хотелось заручиться вашей поддержкой по данному проекту. На самом деле, из года в год строятся микрорайоны. Образуются пробки и нам необходимы новые дороги.

- Я помню, я ездил и смотрел сам, - сказал Архимед Мухамбетов. - Там протяжённый мост нужно строить через железную дорогу. Стоит он немало. В будущем мы этот вопрос будем рассматривать, но пока эти микрорайоны только строятся. Не могу пока сказать, что мы это реализуем в 2021-м или в 2022 годах. Всё будет зависеть от интенсивности строительства новых микрорайонов и доступности финансов. Будем рассматривать.

Свой вопрос через Call-центр задал и корреспондент «НГ» - мы попросили прокомментировать работу мониторинговых групп и недавний скандал, когда представителей акимата буквально вытолкали из караоке-бара Jon Snow. В эфире этот вопрос не озвучили, ответ пообещали предоставить позднее.

Подробнее об отчетных встречах акима области и акима Костаная - в ближайшем номере "НГ"