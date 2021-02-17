По прогнозам синоптиков, 18-20 февраля на территории Костанайской области ожидается облачная погода со снегопадами, усиливающимися в дневное время. В четверг днем местами возможны осадки в виде дождя и снега.

Фото Ксении РЕБИК



Кроме того, 18-20 февраля возможны туман, гололёд, низовая метель. В Костанае снег прогнозируется на четверг-пятницу, а в четверг возможна низовая метель.

- По области в четверг ночью будет 18-23, на юге 8-13 градусов ниже нуля, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут -10...-15, на юге 0...-5°С. В пятницу, 19 февраля, ночью ожидаем такую же температуру, как и в четверг, а днём столбики термометров опустятся до -15...-20°С, местами будет немного теплее: -12°С. В субботу, 20 февраля, ночь будет более морозной, чем две предыдущие, температура воздуха упадет до -20...-25°С, местами будет 15 градусов мороза.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -18...-20°С, днём -13...-15°С. В пятницу: ночью -19...-21°С, днём -15...-17°С. В субботу: ночью -21...-23°С, днём -15...-17°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер, в пятницу - северный, в субботу - юго-западный. Скорость ветра 9-14 м/с. днем до 15-20 м/с. В четверг отдельные порывы могут достигать скорости 25 м/с.