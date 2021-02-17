С 15 февраля, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области, в регионе разрешена работа театров. Первым порадует жителей спектаклем после вынужденного простоя Русский драматический театр. Сегодня, 17 февраля, вечером здесь покажут лирическую комедию «Сирена и Виктория».

- С 19 февраля начнет работать и Казахский театр драмы, - сообщил «НГ» руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - А в выходные, 20-21 февраля, областной театр кукол в Костанае и театр юного зрителя в Аркалыке. В общем, все наши четыре театра области готовы к работе с участием зрителей. Все время карантина актеры тоже работали: проводили онлайн-репетиции, готовили премьеры, поэтому получали полную зарплату. Государство проявило социальную ответственность, что позволило нашим театрам продержаться даже в сложное карантинное время. Каждый театр успел подготовить по 4-5 премьерных спектаклей.

Правда, как уточняют в самих театрах, в премьерах пока нет смысла. Открыться разрешили только с учетом соблюдения всех санитарных норм, куда входит и наполняемость зрителями не более 20% зала. Актеры хотят показывать новые постановки как можно большему количеству зрителей, поэтому ждут, когда разрешат приглашать хотя бы половину зала.

Сейчас же зрителей рассаживают в шахматном порядке - через три кресла друг от друга, даже если они пришли вместе. На входе обязательна обработка рук санитайзером, в зале - соблюдение масочного режима.

- Цена билетов на самые дорогие премьерные спектакли последние 5 лет не превышала 700-800 тенге, - отметил Калмаков. - С 1 января 2021 года она повысилась до 1 000 тенге. Чтобы актеры и режиссеры могли как-то компенсировать время простоя, сейчас также разрешено показывать по два спектакля в день. Надеемся, что премьерные показы придутся на первую неделю марта, когда мы ждем новых послаблений. Так что настрой у всех боевой!

Что касается работы костанайского «Жастар Сарайы» и домов культуры области, то с 15 февраля в них разрешены только репетиции. По словам Калмакова, есть вероятность, что к 1 марта снимут ограничения и на работу домов культуры.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ