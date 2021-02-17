За прошедшие сутки, 16 февраля, в регионе зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,6%.

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Среди заболевших 32 жителя Костаная, 8 - Рудного, 7 – Узункольского района, 6 – района им. Б. Майлина, 5 – Костанайского района, по 4 случая среди жителей Алтынсаринского и Сарыкольского районов, 3 – Аулиекольского района, 1 – Аркалыка.

- 51 обследован по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереходы, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 февраля 2021 г. зарегистрированы 11 576 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 9 989.