Жительница Костаная сдавала экзамен на автодроме и въехала в автомобиль автошколы. Суд обязал ее выплатить штраф и оплатить ремонт машины. Но она не согласна с этим решением и считает, что в первую очередь ответственность должен понести спецЦОН, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жадра Жунуспекова 31 декабря 2020 года попала в ДТП на автодроме. Сдавая экзамен, она, не справившись с управлением, въехала в автомобиль, принадлежащий автошколе. В момент столкновения машина стояла, а курсант и инструктор ждали очереди для выполнения упражнения "параллельная парковка". По словам девушки, она заехала на бордюр и, съезжая с него, въехала в стоящий автомобиль.

Полицейские оформили протокол по статье 610, части 3 "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, совершенное лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством".

По словам Жадры, владелец авто запросил слишком большого размера компенсацию, и тогда она решила: пусть их рассудит суд. А в ходе разбирательства выяснилось, что не были соблюдены все правила проведения экзамена. Что подтвердил ответ на адвокатский запрос в МВД. Там пояснили, что во время практического экзамена не допускается движение транспортных средств на автодроме.

"Наши доводы о том, что на территории закрытого специализированного автодрома не имеют права находиться посторонние машины, не были учтены. Хотя судом был отправлен запрос в автодром, на что пришел ответ о том, что есть договор от 31-го числа с курсантом, который в тот момент был за рулем. Но я считаю, что никакой договор не может перекрыть закон Республики Казахстан. Считаю это несправедливым и незаконным", - рассказывает Жадра Жунуспекова.

В итоге суд признал девушку виновной в ДТП. Она должна теперь уплатить штраф в размере 116 676 тенге и возместить материальный ущерб владельцу пострадавшего авто. Ответственность за ДТП Жадра Жунуспекова с себя не снимает, но считает, что условия в автоЦОНе спровоцировали эту ситуацию. Иначе она бы просто въехала в бордюр, считает девушка.

В автоЦОНе пояснили, что из-за того, что автодром в регионе один, они допускают для тестового вождения машины автошкол. И отметили, что эти транспортные средства не мешают и не препятствуют сдающим практический экзамен. К слову, говорят там, кандидат сама практиковалась на этом же автодроме, когда проходила обучение в автошколе.

"Так как на автодроме экзаменуются еще неопытные практиканты, аварии случаются часто. В данных случаях все автомобили автоЦОНа застрахованы, поэтому при каких-либо происшествиях расходы покрываются страховыми выплатами. Претензий ни к одной из сторон того мини-ДТП у нас не было. Машину, которая попала в аварию, мы сразу же отремонтировали", - прокомментировала PR-менеджер филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Но кандидат в водители Жадра Жунуспекова считает, что это ДТП наглядно показывает еще и то, как необходим рядом инструктор, который среагировал бы в подобной ситуации. Ведь мог пострадать не только автомобиль, но и люди. К тому же к практическим экзаменам сейчас допускают самоучек, которые еще чаще, чем курсанты автошкол, попадают в аварийные ситуации на автодроме. Но в спецЦОНе пояснили, что из-за автоматизации всей системы присутствие инструктора не обязательно. Хотя в 2019 году МВД как раз и упоминало экстренные ситуации, говоря о необходимости присутствия сопровождающего на экзамене.

"Дело в том, что возможны какие-то нештатные ситуации. Мы же понимаем, что кандидат еще не имеет водительского удостоверения, могут возникнуть аварийные ситуации. Инструктор не будет сотрудником МВД", - рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенесбаев.