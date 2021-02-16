С 15 февраля в Костанайской области разрешили работу кинотеатров с ограничением по заполняемости залов - не более 20% от общего числа зрителей. В кинотеатрах, деятельность которых была под запретом в регионе с марта 2020 года, согласны и на такие условия, но возобновить работу в прежнем режиме оказалось невозможно. Корреспондент «НГ» поговорил с директорами трёх кинотеатров областного центра и выяснил, когда горожане смогут посмотреть фильмы на большом экране.

Директор кинотеатра «Арман» Владимир ЛИМ рассказал, что пока администрация восстанавливает связи с поставщиками кинокартин.

- Есть у нас фильмы, которые стартовали по всему Казахстану, но ещё не показывались в Костанае, - сообщил он. - Это январские картины: «Последний богатырь: корень зла», «Семейка Крудз: Новоселье», «Душа». И новые проекты, надеемся их заказать. Точной даты первого сеанса пока не могу назвать. Нужно дождаться подтверждение дистрибьюторов, согласовать с ними роспись, заказать контент и ключи. Мы начали этим заниматься только в понедельник, 15 февраля, когда вышло официальное постановление.

По словам Лима, большинство его сотрудников готовы вернуться в кинотеатр, хотя многие за год нашли другую работу.

- Мы, конечно, потеряли колоссальный доход, у нас появились задолжнености перед контрагентами, - добавил Лим. - Писали неоднократно письма в акимат. Просили о встрече. Но услышали нас только сейчас. Мы пока не планируем просить помощи от государства. 10 месяцев нам помощи не было. Не вижу смысла просить финансовой поддержки, тем более, если мы начнём зарабатывать. Мы - не магазин обуви, которому дали разрешение и он чуть ли не в тот же день открыли двери. Мы надеемся, что до конца этой недели мы сможем наладить работу.

Пока во всех костанайских кинотеатрах обещают сохранить прежнюю цену билетов.

Директор кинотеатра «ZODIAC cinema» Асыл БУХАРБАЕВ рассчитывает, что 20% загруженности будет хватать, чтобы самоокупаться или, в лучшем случае, получать минимальную прибыль.





- Технически мы будем готовы к открытию уже к среде, но ориентируемся на четверг, чтобы получить новые фильмы, - рассказал он. - Мы хотим открыться фильмами «Душа», «Семейка Крудз», «Последний богатырь», «Несломленные», «Тендер». Мы в соцсетях дали объявление о наборе работников. Основной костяк инженеров, киномеханников, администраторов мы сохранили, а контролёров и барменов набираем заново. Единственное - продукция для кинобара у нас закупается в Алматы, так что она прибудет к нам только через неделю. Но главное - что нас открыли до мартовских каникул. Там много выходных, они должны принести нам прибыль. У нас есть только 4 прибыльных месяца: январь, март, май и декабрь. Слабые месяцы: февраль, апрель, август и сентябрь.





- А вы не боитесь, что на мартовские выходные вернут локдаун и кинотеатр в эти дни не откроется? - спросил корреспондент «НГ».

- Боимся, но что мы можем сделать в ответ? - ответил Бухарбаев.

В администрации кинотеатра «Казахстан» пока не дают комментариев прессе. Хотя здесь первый сеанс организовали уже 15 февраля. Правда, пришли на него всего пару человек. В репертуаре - фильмы, которые должны были показывать ещё в марте: «Любовь на миллион», «Базар жок, Мексика», «Куриный забег».





Кинотеатры в Алматы были открыты 26 октября с заполняемостью не более 30%. Как сообщают республиканские СМИ, в результате ценники выросли примерно на 30%. Кроме того, предлагали делить алматинских зрителей по цветам, чтобы исключить потенциально больных. В Костанае пока о такой мере не говорят.