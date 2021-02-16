Казахстанские журналисты выступили против некоторых пунктов предлагаемого МИОР РК проекта правил аккредитации журналистов. Так, по мнению представителей СМИ, пункт о соблюдении журналистами требований модератора мероприятия может привести к ограничению прав журналистов и препятствовать их профессиональной деятельности, передает NUR.KZ.

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Проект внесения изменения в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 138 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов» появился на сайте egov.kz. При его разработке мнение самих журналистов учтено не было, однако проект еще не является окончательным.

МИОР предлагает нормы о соблюдении требований модератора мероприятия и тематики мероприятия. Этот пункт представлен в виде примечания.

"Примечание: в случае аккредитации журналиста, главным редактором и (или) уполномоченным представителем редакции средства массовой информации обеспечивается соблюдение аккредитованным журналистом общественного порядка, тематики (содержания) мероприятия, а также требований модератора мероприятия", – говорится в проекте.

Между тем в обсуждении проекта на сайте egov.kz журналисты оставляют комментарии, высказывая в них свою точку зрения - представители СМИ считают, что это ограничит работу журналиста.

"Соблюдение требований модератора" дает очень широкие возможности толкования и может потенциально ограничивать права журналистов, поскольку не ясно, кто будет модератором, какие требования будут установлены и каким образом будут применяться. Предлагаю исключить данную норму из правил", - считает директор Правового медиа-центра Диана Медведникова.

Президент ОФ «Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева предложила дополнить проект пунктом, согласно которому "решение о лишении аккредитации может быть обжаловано в вышестоящем уполномоченном органе и (или) в судебном порядке".

В правовом медиа-центре также поддержали мнение журналистов, написав открытое письмо министру информации и общественного развития Аиде Балаевой.

"Правила, в частности, предусматривают «соблюдение журналистом требований модератора» в случае его аккредитации.

Мы считаем, что данная трактовка дает широкое пространство для вольного толкования, что может ограничивать права журналистов и препятствовать их профессиональной деятельности.

Неясно, какими полномочиями обладает модератор, в чем они заключаются и как могут быть использованы.

Кроме того, правила касаются правоотношений в рамках аккредитации журналистов, а модераторы выполняют функции уполномоченных по доступу к информации или пресс-секретарей", - говорится в письме.

Также в письме сообщают, что деятельность модераторов должна регламентироваться другим документом. В связи с этим предлагается исключить данную норму из правил.

В медиа-центе предложили внести в правила и другие нормы, например, заблаговременно извещать о мероприятиях, предоставлять доступ аккредитованного журналиста к мероприятиям по предъявлению служебного удостоверения, а также обеспечивать журналистов стенограммами, протоколами и прочими материалами.

Кроме того, в открытом письме правового медиа-центра предлагается внести такую норму, как "Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, установленных Законом".

В медиа-центре выразили надежду, что новые правила аккредитации будут разработаны с учетом необходимости соблюдений прав журналистов, гарантий свободы слова и доступа к информации.

Журналистам же предложили подписать обращение в случае, если они не согласны с поправками в закон. Сделать это можно здесь.