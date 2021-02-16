В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали о реакциях, которые возникли у казахстанцев, получивших российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным ведомства, у некоторых отмечается температура и грипподобные симптомы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

По состоянию на 11 февраля 2021 года более 14 тысяч казахстанцев вакцинировались против коронавируса. В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что в стране не зарегистрированы случаи неблагоприятных проявлений после иммунизации против коронавируса.

"Вместе с тем регистрируются ожидаемые реакции, которые описаны в инструкции по применению вакцины. Это местные реакции, такие как болезненность и покраснение в месте инъекции. Также регистрируются общие реакции, такие как повышение температуры тела, гриппоподобные симптомы, артралгия, миалгия", - говорится в ответе.

Таких реакций наблюдается не более 10 процентов от общего числа привитых, отмечается в комитете.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о побочных эффектах, которые возникли у добровольцев, испытывающих на себе казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-IN. По данным ведомства, у некоторых испытуемых действительно появились нежелательные реакции на вакцину против коронавируса.