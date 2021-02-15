Заместитель руководителя департамента госдоходов Костанайской области Сатжан УЗАКБАЕВ сегодня, 15 февраля, прокомментировал публикации СМИ, в том числе "НГ", в которых предприниматели жаловались на внедрение сопроводительных накладных на товары (СНТ) и электронных счётов-фактур (ЭСФ).

Сатжан Узакбаев (второй справа) и Гульмира Картужакова (справа) / Фото РСК

На брифинге в Региональной службе коммуникаций Узакпаев заверил, что владельцы малого и микробизнеса могут не беспокоиться - проект пилотный, за отказ участвовать в нём не предусмотрена ответственность. Но отметил - проект связан с обязательствами Казахстана в рамках договора ЕАЭС, так что пилот призван подготовить систему к полноценному внедрению.

- В целях обеспечения сквозного прослеживания оборота товаров в рамках ЕАЭС с начала этого года стартовал пилотный проект по оформлению СНТ в электронной форме в модуле "Виртуальный склад", - пояснил заместитель руководителя ДГД. - Хотел бы довести до вашего сведения, что в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков сроки проведения пилота откладываются - по подакцизным товарам и по ввозу из ЕАЭС/вывозу в ЕАЭС - до 1 июля 2021 года, по товарам виртуального склада - до 1 ноября 2021 года. По остальным товарам из перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам (в том числе табачным изделиям с применением цифровой маркировки) срок начала пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года. С учётом предложений налогоплотельщиков предусмотрен ряд упрощений. Индивидуальным предпринимателям, которые занимаются реализацией подакцизных товаров (алкогольная продукция), нужно будет подтверждать СНТ, выписанные оптовиками на приход в течение 20 рабочих дней. Что касается реализации, то оформление СНТ для розничных реализаторов не требуется. Исключительно на добровольной основе ИП могут оформлять СНТ один раз в месяц на все продажи в срок до 10 числа - для корректного отражения остатков.

Выписывать ЭСФ розничным реализаторам тоже не нужно. Сейчас розничному реализатору необходимо иметь электронно-цифровую подпись, зарегестрироваться в ИС "Электронные счета-фактуры", создать склад или точку продаж.

- Контрольные мероприятия проводиться нами не будут, к административной ответственности никто не привлекался и привлекаться не будет, - подчеркнул Узакбаев.

Продавцы подакцизных товаров (алкогольная продукция, сигареты) могут на добровольной основе выписывать СНТ по произведенной реализации за месяц до 10 числа следующего месяца, а также пробивать фискальные чеки, на основании которых товар в дальнейшем будет списываться с виртуального склада. Если выписать СНТ потребует покупатель, можно сделать это в течение 15 календарных дней.

- Режим работы по упрощенной декларации был создан для простых граждан, не имеющих бухгалтерской квалификации. Объясните, пожалуйста, зачем вообще нужны СНТ для малого и микробизнеса? - спросил корреспондент "НГ".

- У Казахстана есть обязательства, связанные с нахождением в ЕАЭС, о необходимости сквозного прослеживания товаров, - ответила главный специалист управления администрирования косвенных налогов ДГД Гульмира КАРТУЖАКОВА. - СНТ сопровождает товар от поставщика до покупателя. Это электронный документ, который сэкономит время и деньги. Кроме того, это исполнение международных обязательств Казахстана.

- Как будет работать пилотный проект?

- По СНТ проект будет вводиться поэтапно по отдельным категориям товаров. Были взяты такие группы, которые так или иначе уже работали с СНТ.

- Регистрируются в системе ЭСФ можно добровольно? Сколько уже человек вошли в пилотный проект?

- Регистрироваться - добровольно. С этим проблем нет. Есть страницы нашего департамента в Facebook, в Telegram, в Instagram, где мы выложили инструкции. Что касается количества субъектов, то практически все работают с ЭСФ. Крупные предприятия, однозначно, с 2019 года в этой системе. Возможно, пока вне ее только малый и микробизнес.

Если налогоплательщик имеет ресурсы, он может оформить сопроводительную накладную на реализацию. Если нет ресурсов или образования, то можно ничего не делать.

- Если предприниматель не имеет лицензии на реализацию алкоголя и табака, то накладные на товар не нужны, пока ему об СНТ и ЭЦФ даже не нужно ничего знать, - отметил Узакбаев. - Была информация в СМИ, что есть обязанность подтверждать приход товара, даже если это неалкогольная продукция. Сейчас этот режим приостановлен. Соответственно, дополнительные затраты на работу с бухгалтерской отчётностью не нужны.

- Можно ли признать магазины "у дома" конечным потребителем и что для этого требуется? - спросил корреспондент "НГ".

- Думаю, нет, не нужно. В этом нет необходимости. Они в дальнейшем реализуют продукцию. Тем более, подтверждать такие магазины свои данные могут раз в месяц, а если нет лицензии, то и подверждать ничего не нужно, - ответил Узакбаев.