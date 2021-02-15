Принимать предложения в проект «Бюджет народного участия» с 20 февраля по 10 марта 2021 года, реализовать лучшие из них - в 2022 году. Об этом акимат Костаная сообщил сегодня, 15 февраля, на своем сайте.

Участник первого сезона "Бюджета народного участия" Владимир Аккерман показывает место в 7-м микрорайоне, где он предлагет сделать аллею /Фото из архива «НГ»



Горожане смогут принять участие в распределении средств местного бюджета. Администратором проекта вновь стал отдел ЖКХ акимата Костаная.

Первый сезон проекта начался 21 октября 2020 года со сбора проектных предложений и закончился 10 декабря составлением бюджетных заявок. В финальную часть были отобраны 7 проектов, 5 из них набрали в общественном голосовании более 10 голосов и по решению Экспертного совета будут реализованы в этом году. Планируется провести обустройство аллеи (зеленой зоны) на пустыре в 7-м микрорайоне, благоустроить площадки для выгула и дрессуры собак на территории между городским пляжем и теннисным кортом, благоустроить детскую площадку в 9 микрорайоне и во дворе дома № 3 «Б» по улице Баймагамбетова, а также благоустроить атлетическую площадку с тренажерами для занятий спортом по Быковского 3/1.

Условия второго сезона аналогичны первому.



"Свои предложения могут отправлять все жители города Костаная, достигшие совершеннолетия. Предложения можно отправлять на официальном интернет-ресурсе акимата города Костаная в разделе "Бюджет народного участия". Публичное голосование жителей города определит проекты для реализации", – сообщили на сайте акимата города.

Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку в разделе «Бюджет народного участия» (укажите наименование проекта, его описание, адрес объекта), прикрепите эскиз и смету (может быть ориентировочной), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепите презентацию. В этом же разделе находятся правила проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета.

Голосовать за проекты могут совершеннолетние жители города Костаная в электронном виде на сайте акимата. На основе результата голосования Экспертный совет выносит решение. Результаты голосования и решение Экспертного совета будут опубликованы на сайте акимата.

"Информация о ходе реализации проектных предложений, а также об итогах их реализации будет ежеквартально публиковаться на интернет-ресурсе акимата. Представители общественности, средств массовой информации и жители вправе ознакомиться и осуществлять мониторинг за ходом реализации проектных предложений", - отметили в горакимате.