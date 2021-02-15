Вячеслав Дудник покидает должность главы управления здравоохранения Костанайской области
Сегодня, 15 февраля, у Вячеслава Дудника прошел последний рабочий день, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. Эту должность он занимал с октября 2018 года.
Фото из архива "НГ"
- Ухожу я по собственному желанию, по своему решению, потому что считаю, что моя миссия в данной должности выполнена в полном объеме, - пояснил Вячеслав Дудник.
Сегодня руководитель управления здравоохранения провел последние совещания с главными врачами медучреждений городов и районов области в режиме онлайн-конференции.
- Я благодарен каждому из вас за совместную работу. Мы с вами действительно сделали много важных дел. Вы - отличная команда. Успехов вам и вашим коллективам! - сказал Дудник. - А населению просьба: береги себя, следите за своим здоровьем. Доверяйте врачам и медицинским сестрам.
Как сообщили в управлении здравоохранения, должность руководителя ведомства вакантна.
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