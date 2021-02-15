Мужчина угнал автомобиль со двора жилого дома по ул. Ворошилова в Костанае. Полицейским после погони удалось задержать его возле поселка Майколь Костанайского района, сообщает портал Polisia.kz.

Угон произошел в ночь с 12 на 13 февраля. Владелец угнанного ВАЗ-2107 обнаружил пропажу утром и сообщил об этом в полицию. Он отметил, что машина заправлена и в ней нет сигнализации.

По данному факту были немедленно ориентированы все наряды полиции. С помощью автоматизированного комплекса “Автоураган” передвижение автомашины зафиксировали в микрорайоне Аэропорт, затем след машины затерялся. Сотрудники криминальной полиции стали отрабатывать поселки, расположенные в этом направлении. Возле села Рязановка Костанайского района полицейские Алексей Рудаков и Адиль Картабаев увидели похожую по описанию машину. Водитель, увидев сотрудников, стал набирать скорость и пытался скрыться.

К поимке угонщика подключилась другая оперативная группа, которая перехватила 22-летнего жителя Костанайского района возле поселка Майколь этого же района. Задержанный был в нетрезвом виде.



По факту угона начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 200 УК РК. Подозреваемый арестован на 20 суток за вождение в нетрезвом виде.