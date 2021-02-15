Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
15 февраля 2021, 09:51 | Государство
Новое постановление за подписью главного государственного санитарного врача региона Ермуханбета Даулетбаева вступает в силу со дня подписания - понедельника, 15 февраля.
Иллюстративное фото nashe-slovo.ru
Согласно этому документу, автобусы будут ходить ежедневно, включая выходные дни, пункты общественного питания могут работать с 7.00 до 24.00, а кинотеатры наконец-то смогут открыть свои двери для зрителей, но с заполняемостью зала не более 20%.
Полный текст постановления смотрите в pdf-документе.
Последние новости
15.02.21 17:07 "Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
15.02.21 16:31 Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного участия» вновь принимают в Костанае
15.02.21 16:07 Вячеслав Дудник покидает должность главы управления здравоохранения Костанайской области
15.02.21 15:05 Состоялась жеребьевка матчей Суперкубка Казахстана
15.02.21 14:29 "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве аркалыкчанина допросили свидетелей в Костанае
15.02.21 09:35 У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.