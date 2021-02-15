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Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал санврач Костанайской области

15 февраля 2021, 09:51 |  Государство

Новое постановление за подписью главного государственного санитарного врача региона Ермуханбета Даулетбаева вступает в силу со дня подписания - понедельника, 15 февраля.

Иллюстративное фото nashe-slovo.ru

Согласно этому документу, автобусы будут ходить ежедневно, включая выходные дни, пункты общественного питания могут работать с 7.00 до 24.00, а кинотеатры наконец-то смогут открыть свои двери для зрителей, но с заполняемостью зала не более 20%.

Полный текст постановления смотрите в pdf-документе.