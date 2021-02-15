У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
15 февраля 2021, 09:35 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни с 15 по 19 февраля опубликовала на своем сайте пресс-служба "ЭПК-forfait".
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение электроэнергии в эти дни связано с техническим обслуживанием подстанций и коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам.
КТП–706 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)
15 и 16 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00
- магазин «Универсам» по ул. Ленина 38.
Частный сектор:
- ул. Ленина 1-38а,38б,
- ул. Целинная 1-37.
КТП–115 а (техническое обслуживание подстанции)
15 февраля 2021 года с 12:00 до 17:00
- аптека № 7 по ул. Кубеева 2а,
- магазин «Арман» по ул. Кубеева 2/1.
КТП–99 Б (техническое обслуживание подстанции)
18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Белинского 7-31,
- ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4
- пр. Солнечный 1-25, 5
- пр. Солнечный 2-28, 6
- пр. Солнечный 7-27, 7
- пр. Солнечный 1-28.
КТП–702 (техническое обслуживание подстанции)
19 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Мира 11а-20а,
- ул. Рудненская 12/1,12/2, 8 а – 18 б.
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