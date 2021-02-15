План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни с 15 по 19 февраля опубликовала на своем сайте пресс-служба "ЭПК-forfait".

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Отключение электроэнергии в эти дни связано с техническим обслуживанием подстанций и коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам.

КТП–706 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)

15 и 16 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00

магазин «Универсам» по ул. Ленина 38.

Частный сектор:

ул. Ленина 1-38а,38б,

ул. Целинная 1-37.

КТП–115 а (техническое обслуживание подстанции)

15 февраля 2021 года с 12:00 до 17:00

аптека № 7 по ул. Кубеева 2а,

магазин «Арман» по ул. Кубеева 2/1.

КТП–99 Б (техническое обслуживание подстанции)

18 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Белинского 7-31,

ул. Солнечная 67/1-67/7,78-88, 4

пр. Солнечный 1-25, 5

пр. Солнечный 2-28, 6

пр. Солнечный 7-27, 7

пр. Солнечный 1-28.

КТП–702 (техническое обслуживание подстанции)

19 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор: