В Рудном 12 и 13 февраля прошли очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Казахстана. «Горняк» принимал одного из лидеров турнирной таблицы – ХК «Темиртау», сообщает ИА Город.

Первый матч, к большому восторгу болельщиков, завершился уверенной победой «Горняка» - 4:1.

«На 6-й минуте отличился нападающий хозяев Евгений Щанкин. На 9-й минуте «Горняк» удвоил преимущество. Шайбу после передачи Романа Коваленко и Виктора Башлаева забросил Владислав Власов. В концовке периода «черно-белые» довели счет до крупного. Гол забил Александр Воронин, которому ассистировал Владислав Бухаршин. Гости смогли отыграть одну шайбу в начале второго периода. Реализовав численный перевес, Денис Михнин отличился после передач Никиты Колесникова и Владислава Кулиева. Окончательный счет на табло установил Роман Коваленко, которому ассистировали Оскар Юлбарисов и Евгений Щанкин», - сообщила пресс-служба рудненского клуба.

«Горняк» (Рудный) – ХК «Темиртау» (Темиртау) – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 05:39 – Щанкин

2:0 – 08:49 – Власов (Коваленко, Башлаев)

3:0 – 17:07 – Воронин (Бухаршин)

3:1 – 20:47 – Михнин (Колесников, Кулиев) ГБ

4:1 – 21:11 – Коваленко (Юлбарисов, Щанкин)

Вратари: Нечвиенко – Еремеев (Куликов, 17:07-60:00)

Роман КОЗЛОВ, главный тренер ХК «Темиртау»:

- Пропустили три гола ненужных, а с 0:3 отыгрываться тяжело, свои моменты не использовали, в пустые ворота не забивали. Очень хорошо сыграл вратарь соперников.

Во втором матче на лед вышел уже совсем другой «Горняк», который не сумел переиграть «Темиртау». Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу подопечных Романа Козлова.



«Счет в матче был открыт на 10-й минуте благодаря голу Ярослава Хрипкова. На 16-й минуте преимущество «Горняка» упрочил форвард Дмитрий Демьянов. На 35-й минуте нападающий Владислав Кулиев сократил отставание «горожан» до одной шайбы, реализовав численный перевес. На 47-й минуте нападающий «черно-желтых» Евгений Лызин забрасывает вторую шайбу гостей и тем самым сравнивает счет. На 51-й минуте матче Лызин оформляет дубль и таким образом выводит свою команду вперед. Спустя чуть больше полутора минут гости в четвертый раз зажгли красный фонарь за спиной кипера «Горняка» Вячеслава Нечвиенко - отличился Денис Мехнин, тем самым поставив точку в матче», - сообщила пресс-служба «Горняка».

«Горняк» (Рудный) – ХК «Темиртау» (Темиртау) – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

1:0 – 09:13 – Хрипков (Кротов, Башлаев)

2:0 – 15:31 – Демьянов

2:1 – 34:27 – Кулиев (Штайгер, Лызин) ГБ

2:2 – 47:55 – Лызин (Кулиев, Кошелев)

2:3 – 50:15 – Лызин (Кулиев, Кошелев)

2:4 – 51:51 – Михнин (Галыгин)

Вратари: Нечвиенко – Еремеев

Роман Козлов, главный тренер ХК «Темиртау»:

- Опять пропустили два гола в первом периоде, во втором забили в большинстве, в третьем полностью переиграли соперника, за что ребятам благодарен своим. Третий период полностью выиграли по броскам.

ХК «Темиртау» сейчас на 2-й строчке турнирной таблицы Чемпионата, а «Горняк» - на 9-й.

Сергей НЕВСТРУЕВ, главный тренер ХК «Горняк», подвел итоги двух матчей с «Темиртау»:

- Пять периодов неплохо играли, двигались, выполняли мои задания. В первой игре был результат, во второй два периода неплохо прошли, в третьем у некоторых хоккеистов что-то, видимо, с головой случилось. Полностью перестали выполнять мои задания. Где-то усталость накопилась, очень тяжело играть в пять защитников. Попросил нападающих взять на себя игру, но во втором матче две тройки нападения выпали полностью. Будем искать причину: глупейшие детские ошибки привели к поражению. К сожалению, лазарет у нас очень большой, такого еще не было в моей практике, чтобы по 7-8 человек выпадали. Не чувствуют своей ответственности. Но впереди у нас пауза, отдохнем, может, кто-то после травмы восстановится, продолжаем играть.

Впереди рудничан ждут также домашние игры - 23 и 24 февраля с ХК «Бейбарыс».

Фото ХК «Темиртау»