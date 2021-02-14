Наурыз в Казахстане хотят праздновать десять дней. На сайте открытых НПА появился проект постановления по утверждению концепции празднования Наурыз мейрамы, передает Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Согласно документу, Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта – "День приветствий"; 15 марта – "День природы"; 16 марта – "День памяти предков и благословений"; 17 марта – "День истории"; 18 марта – "День добрых дел"; 19 марта – "День спорта и мастерства"; 20 марта – "День мудрости и знаний"; 21 марта – "День национальной кухни"; 22 марта – "Ұлыстың ұлы күні"; 23 марта – "День почтения".

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье "Независимость дороже всего" поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. (...) Основная цель праздника Наурыз мейрамы – укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде", - говорится в документе.

Задачами праздника согласно концепции являются:

1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;

2) укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;

3) сохранение гражданского мира, развитие социального партнёрства и культуры благотворительности;

4) развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;

5) осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.

"Празднование Наурыз мейрамы имеет большое значение в контексте реализации идейных ценностей Программы "Рухани жаңғыру". Наурыз – праздник национальной идентичности и гармонии, благополучия и единства. Это важный праздник с точки зрения сохранения национальной идентичности, формирования прагматизма, повышения открытости сознания", - также отмечается в концепции.

"Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, проводятся с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным является проведение мероприятий с участием общественных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, районов, сельских округов, направленных на разъяснение воспитательного значения Наурыз мейрамы, роли единства и солидарности в стране, влияние национальных нравственных ценностей, незыблемого мира на укрепление Независимости", - подчеркивается в документе.

"Целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации, а принятие Концепции позволит обогатить содержание праздника", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры и спорта.

Отметим, что инициатива празднования Наурыза на протяжении девяти дней была озвучена в 2020 году руководителем центра "Рухани жаңғыру" при Казахстанском институте общественного развития "Рухани жаңғыру" Жанар Букановой.