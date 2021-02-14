13 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,6%. С 5 февраля он ежедневно составлял 0,7%.

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Как сообщили сегодня в областном информкационном штабе, заболели: 31 житель Костаная, по 12 - Рудного и Костанайского района, по 7 случаев в Карасуском и им. Майлина районах, по 2 случая – в Житикаре и Аркалыке, по 1 случаю – в Лисаковске и Камыстинском районе.

70 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 362 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 9 773.