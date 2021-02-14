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Где отключат холодную воду 16 февраля в Костанае?

14 февраля 2021, 11:01 |  ЖКХ

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Совхозной будет прекращена подача питьевой воды во вторник, 16 февраля, с 09.00 до 22.00. Адреса абонентов, которые будут временно отключены, сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

Жилой частный сектор:

ул. Совхозная
ул. 2-я Совхозная
ул. Тепличная
ул. Притобольская
ул. Южная
4-й микрорайон (частный сектор)

Соц. объекты:

Д/сад № 6 ул.Текстильщиков,4/2

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.