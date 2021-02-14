Водители 25 автобусов в Костанае объявили забастовку в знак протеста против безналичной системы оплаты проезда. Городской акимат расторг договор с перевозчиком. Одобряете ли вы действия власти? Да. Из-за забастовки многие костанайцы мерзли на остановках в ожидании автобуса.

Да. Перевозчик не выполнил условия договора, заключенного с акиматом.

Нет. Нужно было еще раз перенести реформу и попытаться уладить конфликт.

Нет. В результате десятки водителей остались без средств к существованию.

