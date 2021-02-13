"Буран" останется в собственности АО "РКК "Байконур", 20% акций которого принадлежит РГП на ПХВ "Инфракос" и оставшиеся 80% – гендиректору АО Дамиру Мусе, сообщает informburo.kz.

Космический корабль "Буран". Фото: depositphotos.com

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан пытался вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность, но специализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал в удовлетворении иска. Слушания шли с 2019 года.

Что просил в иске Комитет госимущества МФ РК. В первую очередь госорган просил ликвидировать АО "Ракетно-космическая компания "Байконур". Также в требованиях указано обязать АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" вернуть имущество, внесённое в качестве вклада РГП на ПХВ "Инфракос" в государственную собственность, а именно:

14 боковых блоков "А" ракеты носителя "Энергия".

Комплекс зданий и сооружений по улице Набережная, 24 в Байконуре (административный корпус, спорткомплекс, гараж на семь грузовых машин и две мастерские, гараж на семь легковых машин, мойка для автомашин, эстакада, ограждение).

Изделие 11Ф35, заводской номер 2К1 (второй лётный экземпляр корабля "Буран", который в 1991 году должен был отправиться к станции "Мир". Он более 30 лет стоит в ангаре на "Байконуре". 2К1 – это не заводской номер корабля, а индекс полёта, то есть "второй корабль, первый полёт").

(второй лётный экземпляр корабля "Буран", который в 1991 году должен был отправиться к станции "Мир". Он более 30 лет стоит в ангаре на "Байконуре". 2К1 – это не заводской номер корабля, а индекс полёта, то есть "второй корабль, первый полёт"). Макет изделия 11Ф35, заводской номер МТ.

Кроме того, КГ МФ РК просит суд признать незаконным один из протоколов собрания учредителей и совета директоров АО "РКК "Байконур", а также реализации акций Ширину и Мусе.

Помимо этого, в иске указано требование о взыскании с АО "РКК "Байконур" в пользу Казахстана стоимость 14 боковых блоков "А" ракеты носителя "Энергия" в сумме 14 миллиардов 778 миллионов 981 тысяч 900 тенге.

Кто в ответчиках. Акционерное общество "Ракетно-космическая компания "Байконур", генеральный директор АО "РКК "Байконур" Даурен Муса, Николай Коваленко, Владимир Ширин, РГП на ПХВ "Инфракос" Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (ранее открытое АО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (Россия).

Как "Буран" оказался у АО "РКК "Байконур". АО "РКК "Байконур" создано в 1996-1997 годах и называлось тогда акционерным обществом закрытого типа "Казахстанско-Российское инновационное совместное предприятие "Аэлита" (АОЗТ "КРИСП "Аэлита"), учредителями которого стали казахстанское РГП на ПХВ "Инфракос" и ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королёва" (Россия), у каждого было по 50% доли.

Тогда учредители создали уставной фонд, в который должны были внести материальные ценности и оборудование на сумму 14,7 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов по официальному курсу доллара на 1997 год) каждый. При этом акции АОЗТ не были зарегистрированы в уполномоченных органах.

Затем несколько раз в течение 2004-2011 года была перерегистрация акций, в результате чего Коваленко, Ширин и Муса приобрели акции АОЗТ. В некоторых случаях акции переданы были за счёт долга по зарплате. В 2011 году Россия продала все свои акции Мусе и вышла из состава учредителей, тогда и "Аэлита" переименовалась в АО "РКК "Байконур".

В итоге акционерами компании стали: Муса – 80% акций, а 20% – у казахстанского РГП на ПХВ "Инфракос".

Решение суда. Судья СМЭС Алматы Гульшат Казымбетова посчитала, возврат имущества Казахстану не возможен, поскольку их распределение возможно лишь при ликвидации АО, а в ликвидации отказано по причине регистрации акции в 2004 году.

При этом судья приняла во внимание, что КГ МФ РК одновременно предъявляя требования о возврате имущества и взыскании стоимости имущества, не учёл их взаимоисключаемость.

В суде установлено, что 12 мая 2002 года в связи обвалом площадки 112 космодрома "Байконур", было повреждено имущество АО. Поэтому зарегистрировать акции "Аэлиты" не получилось, ведь стоимость внесённого имущества РГП на ПХВ "Инфракос" стала меньше. Более того, стоимость внесённого РГП на ПХВ "Инфракос" имущества в уставной капитал не подтверждена. Соответственно изменился размер уставного капитала компании.

Судом также был применён срок исковой давности в части иска о признании незаконными и недействительными протоколов заседаний совета директоров общества от 14 октября 2004 года и 20 мая 2006 года о реализации акций общества.

По требованию о признании незаконными и недействительными сделок по реализации акций Коваленко, Ширину и Мусе суд также оставил без удовлетворения в связи с тем, что КГ МФ РК не указал между кем заключены сделки, дату их заключения, а также у истца не утрачено право оспаривания данной сделки в установленном порядке при наличии оснований.

Судья Гульшат Казымбетова оставила иск КГ МФ РК без удовлетворения. Решение суда не вступило в силу и подлежит обжалованию.

В ноябре 2020 года глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре "Бурана". Он посчитал, что корабль принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана. Позже ему сообщили, что ракета находится на балансе АО "РКК "Байконур".

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, что планируют вернуть второй ракетный комплекс "Буран" в государственную собственность.

Первый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил единственный космический полёт 15 ноября 1988 года. Продолжительность полёта составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полёт прошёл без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Этот факт вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Корабль также хранился в монтажно-испытательном корпусе на "Байконуре", но был разрушен в 2002 году. На него обрушилась крыша.