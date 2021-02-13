Два инцидента с лопнувшими шасси самолетов Qazaq Air будет расследовать Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КГА.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Информация по двум авиационным инцидентам с самолетами авиакомпании Qazaq Air подтвердилась. Первый случай произошел 12 февраля, второй - 13 февраля.

"12 февраля в 23.20 по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нур-Султан - Шымкент произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку", - говорится в сообщении КГА.

13 февраля в 08.12 при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнившего регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нур-Султан - Алматы обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет.

"По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК", - отметили в КГА.