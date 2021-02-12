Предварительное заседание по иску активистов, которые пытаются вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс, прошло в Есильском районном суде Нур-Султана 11 февраля. В ходе беседы судья Хакимова сделала адвокату замечание: якобы он некорректно и непорядочно повел себя, распространив определение суда о том, что первоначально иск был возвращен.

Фото из архива "НГ"

- Это определение есть в свободном доступе в судебном кабинете, - прокомментировал «НГ» адвокат Сергей КОТЛЕВСКИЙ. - Судья Хакимова во время беседы высказалась эмоционально и проявила неуважение ко мне, как к представителю заявителя. Ее доводы ничем не подтверждены. Считаю, что судья Хакимова наплевательски отнеслась к этическим нормам, что не подобает высокому званию судью. В связи с чем я подал ходатайстве о ее отводе.

Поводом для отвода также послужил тот факт, что во время беседы судья оставила открытым вопрос о допуске свидетелей к судебному процессу, пояснил Котлевский. Причем председателя совета по защите прав предпринимателей Кызылординской области Болата Нурхожаева судья уже исключила из числа свидетелей.

- Именно Нурхожаев добился того, чтобы Кызылординской области, которая находится в одном часовом поясе с Костанайской, вернули географическое время, - отмечает Котлевский. - Причем, для этого ему не понадобилось подавать иск в суд. Мы бы хотели привлечь его в качестве свидетеля, но нам в этом отказали, что нас крайне удивило.

Кроме того, в ходе беседы прозвучало, что в деле имеется ходатайство от 18-ти представителей общественного совета Костанайской области о том, что исковые требования общественников не подлежат удовлетворению.

- Смущает то, что общественные слушания по переводу области в свой часовой пояс назначены только на 10 марта, - говорит Котлевский. - То есть, еще неизвестно, как решится этот вопрос, а в деле уже есть ходатайство об отмене нашего иска! Все это повлияло на решение об отводе судье.

Поведением столичной судьи возмущена и одна из истцов Ольга ВЕДЛЕР.

- Наше дело неординарное и прецедентное, поэтому мы тоже учимся, но уже на первом предварительном заседании мы увидели предвзятость судьи, - считает она. - Чего стоит только отвод всех наших свидетелей по делу? Это невероятно! Мы, прежде всего, будем говорить о здоровье детей, поэтому наши свидетели - это родители детей-инвалидов, бабушки, бывший главный педиатр области. И этих людей мы не услышим в суде? Конечно, мы решили подать жалобу и отвод судье. Мы также просим опытных адвокатов, имеющих опыт судебных процессов с госорганами, оказать нам консультативную помощь.

Иск о возвращении Костанайской области в свой часовой пояс активисты подали в конце декабря 2020 года. Истцы требуют от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географический пояс UTC+5 по примеру Кызылординской, которая вернула свое природное время в 2017 году, а также и обязать ответчика направить в Правительство РК соответствующее предложение.