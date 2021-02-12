Затеяли обновления пространства вокруг себя либо недавно переехали и обустраиваете креативную атмосферу в домашнем гнездышке, но не знаете, за что хвататься в первую очередь?

На сайте https://tgrad.kz/ можно выбрать самое удобное компьютерное кресло, вазон для цветов или посудомойку — все, что облагородит домашний комфорт. Забрать заказы можно в физическом магазине по адресу пр-т Райымбека 221Ж в Алматы или заказать доставку в Астану и другие города Казахстана.

Но в этой статье мы расскажем какие три элемента точно украсят ваш интерьер и будут практичным дополнением к уже имеющейся мебели.

Вешалки-трансформеры

Для экономии места и поддержания порядка в комнате на помощь приходит многофункциональная вешалка. На сайте «Техноград» продаются вешалки производителя Sheffilton в приятном ценовом диапазоне от 7300 до 38700 ₸.

Плюсы покупки:

Удобство для размещения одежды: не мнется, имеет свое четкое место.

Возможность легко разместить большое количество одежды, сумок, аксессуаров и других вещей. Наличие шкафчиков и съемных полочек.

Стойки на колесиках позволяют перемещать в любую точку пространства.

Разборные изделия предоставляют простоту сборки и хранения.

Можно заранее укомплектовать образ на завтрашний день, что сэкономит время на сборы.

Камины и порталы — уют вне времени

Камин — неотъемлемый элемент в роскоши домашнего уюта. Он отлично впишется в ретро и винтаж атмосферу. А в большом доме можно позволить себе и дровяные камины.

Возможно, вы отдадите предпочтение электрокамину не столь важно, главным оформлением выступают виды рамок-оправ:

Деревянные оправы (при этом могут использоваться как натуральные, так и искусственные породы дерева. Также не забудьте про дополнительное оформление резьбой).

Каменные (от известняковых пород до различных разновидностей мрамора и гранита).

Чугунные (декорированные растительным орнаментом: виноградной лозой, цветами или листьями).

Гипсокартонные порталы.

Подцветочница — лоно гармонии

Еще один незаметный, однако незаменимо важный элемент домашнего интерьера — стойка/подставка для цветочного горшка.

Ведь флора — неоспоримый элемент уюта и благосостояния здорового дома. Металлическая передвижная подцветочница российского производителя Sheffilton стоимостью всего лишь 4 500 ₸ впишется в любой стиль интерьера и будет радовать ваш глаз долгое время.

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