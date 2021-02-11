Сообщение пресс-служба филиала АО "КазТрансГаз Аймак" опубликовала на своей странице в Instagram. Цитируем его полностью:

Иллюстративное фото с сайта 24.kz

"В связи с диагностическими работами, проводимыми на магистральных газопроводах, поставщик изменил направление поставки природного газа из другого источника. При взаимодействии с одорантом реверсный газ обладает более выраженным запахом, что и вызвало беспокойство жителей региона. В связи с этим сообщаем, что оснований для беспокойства не имеется. Вместе с тем, при наличии запаха газа необходимо обращаться в аварийную службу 104 для исключения ситуаций, с связанных с утечкой газа, а также в специализированную организацию, осуществляющую техническое обслуживание газопотребляющих систем по договору".

Ранее пользователь сайта ng.kz EagLex опубликовал в "Народных новостях" жалобу на резкий запах газа.